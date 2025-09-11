Τραγωδία στην Αχαΐα: Στους δύο οι νεκροί από το τροχαίο – Ο ένας απανθρακώθηκε στο αμάξι, ο άλλος υπέκυψε στα τραύματά του

0

Σε σοβαρή κατάσταση και ο δεύτερος τραυματίας από την σύγκρουση επιβατικού αυτοκινήτου με φορτηγό

Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας εκ των δύο τραυματιών μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε απόψε στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, κοντά στην περιοχή Παναγοπούλα, της Αχαΐας.

Ο τραυματίας είχε διακομιστεί βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ο δεύτερος τραυματίας από το ίδιο τροχαίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με ένα ΙΧ φορτηγό, τα οποία κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα.

Από την σύγκρουση εκδηλώθηκε φωτιά στο ΙΧ επιβατικό, με αποτέλεσμα να χάσει επί τόπου την ζωή του ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου.