Νεκρή 20χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κρήτη – Συνελήφθη ο οδηγός του Ι.Χ.

Φέρεται να προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο

Θανατηφόρα παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Μία 20χρονη αλλοδαπή που φέρεται να προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε ένας 21χρονος. Στο σημείο της παράσυρσης έφτασε άμεσα δύναμη της αστυνομίας, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τη νεαρή γυναίκα, που είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, ενώ τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος και την προανάκριση διενεργεί ο Β' Σταθμός ΒΟΑΚ.