Επενδυτικό πακέτο 4,5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη της Κρήτης

Με μια ματιά
|Έργο / Μέγεθος
|Στοιχεία
|Συνολικός προϋπολογισμός έργων
|4,5 δισ. ευρώ
|Έσοδα καταλυμάτων (2024)
|2,4 δισ. ευρώ
|Συμμετοχή Κρήτης στο εθνικό τουριστικό εισόδημα
|20%
|Έκταση παλαιού αεροδρομίου Ηρακλείου
|2.000 στρέμματα
Στα 4,5 δισ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ύψος των έργων που υλοποιούνται στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, από το Ηράκλειο. Μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward», ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι νέες υποδομές, με αιχμή τον ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης), το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Αττική, διαμορφώνουν μια νέα αναπτυξιακή δυναμική για την περιοχή.
Το «μικρό Ελληνικό» στο Ηράκλειο
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση της έκτασης 2.000 στρεμμάτων του σημερινού αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε το έργο ως ένα «μικρό Ελληνικό», σημειώνοντας ότι η ανάπλαση θα αποτελέσει νέο αναπτυξιακό πόλο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στόχος είναι να υιοθετηθεί η ποιότητα του μοντέλου του Ελληνικού, αποφεύγοντας όμως τις μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) έχει ήδη ξεκινήσει τις πρώτες μελέτες.
Οικονομικά μεγέθη και τουρισμός
Η Κρήτη παραμένει βασικός πυλώνας της εθνικής οικονομίας, συνεισφέροντας το 5% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της χώρας και το 20% των συνολικών τουριστικών εσόδων. Ο Υπουργός παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν εντυπωσιακή άνοδο στα έσοδα από τα καταλύματα, τα οποία από 1,4 δισ. ευρώ το 2019 εκτινάχθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ.
Στρατηγικοί στόχοι
Ο κ. Πιερρακάκης έθεσε ως προτεραιότητα τη μετάβαση σε ένα μοντέλο τουρισμού δωδεκάμηνης διάρκειας. Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει εντός δημοσιονομικών στόχων με πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους.