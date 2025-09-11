Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Άλσος Αιγίου

0

Μαίνεται σε δασική έκταση

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή Άλσος, της Αχαΐας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που μαίνεται σε δασική έκταση στο Αίγιο.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Λάκκα, της Αχαΐας, να απομακρυνθούν προς τις περιοχές, Κρήνη και Γρηγόρι, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση, στο Άλσος.