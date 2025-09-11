Φωτιά στην περιοχή Άλσος στο Αίγιο – Μήνυμα από το 112

0

Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Λάκκα, της Αχαΐας, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τις περιοχές, Κρήνη και Γρηγόρι, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση, στο Άλσος Αιγίου.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.