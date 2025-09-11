Στο νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Συνελήφθη η μητέρα του

0

Άφησε αβοήθητο το παιδί με αποτέλεσμα να υποστεί σωματικές βλάβες

Συνελήφθη, το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών η μητέρα ενός μωρού ηλικίας ενός έτους.

Η γυναίκα σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως μεταδίδει το pelop.gr, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου, διότι άφησε αβοήθητο το μωρό με αποτέλεσμα να υποστεί σωματικές βλάβες (εκχυμώσεις στο βλέφαρο και αιμάτωμα στους οφθαλμούς).

Το μωρό μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παραμένει νοσηλευόμενο.