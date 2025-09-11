Θανατηφόρα σύγκρουση δύο μηχανών στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη αναβάτης

0

Η κοπέλα κατέληξε προτού φτάσει το ασθενοφόρο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην άσφαλτο της Κρήτης και συγκεκριμένα στον δρόμο Σταλίδα-Μάλια, όταν μια 23χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από σύγκρουση με μηχανάκι.

Στις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος, σύμφωνα με το cretapost.

Στο σημείο έφτασε εσπευσμένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά η νεαρή κοπέλα είχε ήδη καταλήξει.