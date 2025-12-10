Εντοπίστηκε το γιοτ που είχε χαθεί η επαφή όταν έπλεε νοτιοδυτικά της Κύπρου

0

Και οι τέσσερις επιβάτες είναι καλά στη υγεία τους

Οι κυπριακές υπηρεσίες διάσωσης εντόπισαν ένα γιοτ που αναχώρησε από το Ισραήλ πριν από μια εβδομάδα και με το οποίο είχε χαθεί η επικοινωνία πριν από δύο ημέρες όταν έπλεε στα ανοιχτά των κυπριακών ακτών, και οι τέσσερις επιβάτες είναι καλά στη υγεία τους, ανακοίνωσε σήμερα το κυπριακό Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (ΚΝΕΔ).

Το ιδιωτικό σκάφος απέπλευσε από το ισραηλινό λιμάνι Ασντόντ στις 2 Δεκεμβρίου με προορισμό την Κρήτη και η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του ήταν στις 8 Δεκεμβρίου, σε απόσταση περίπου 89 μιλίων από την Πάφο, νοτιοδυτικά της Κύπρου, τόνισε το ΚΝΕΔ. Σύμφωνα με κυπριακά μμε, το σκάφος εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Λεμεσού περίπου στις 18:30.

Η εξαφάνιση του γιοτ συνέπεσε με την άφιξη της καταιγίδας Byron στην περιοχή. Η καταιγίδα περιπλέκει τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι οποίες θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί», σύμφωνα με το ΚΝΕΔ.

Το σκάφος δεν είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου και ο καπετάνιος ανέφερε τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το σκάφος βρίσκεται σε πορεία επιστροφής προς το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα, μετέδωσε το κυπριακό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΡΙΚ.

Στο σκάφος επιβαίνουν 4 Ισραηλινοί άνδρες ηλικιών 41, 40, 30 και 27, τόνισαν οι κυπριακές αρχές.

Νωρίτερα σήμερα οι κυπριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό του γιοτ. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως έχει διαταχθεί έρευνα για το πώς επιτράπηκε ο απόπλους καθώς υπήρχαν προειδοποιήσεις για την καταιγίδα που πλησίαζε.