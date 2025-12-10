Προκλητικός ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν: «Θα βγάλουμε τα μάτια και θα σπάσουμε τα χέρια της Ελλάδας»

0

«Οι αποστολές όπλων προηγμένης γενιάς του Ισραήλ στην Κύπρο δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με σιωπή»

Προκαλούν την Ελλάδα στη Βουλή της Τουρκίας, καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ντεβλέτ Μπαχτσελί και βουλευτής του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), Ισμαήλ Οζντεμίρ, εξαπέλυσε επίθεση προς την χώρα μας.

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τις ενέργειες της Αθήνας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνοντας ότι η «υπομονή της Τουρκίας εξαντλείται» και προειδοποιώντας ότι η χώρα του θα απαντήσει με «καταστροφικά μέτρα» σε περίπτωση παραβίασης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Ο Ισμαήλ Οζντεμίρ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα, εδώ και χρόνια παραβιάζει κατάφωρα τις συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έχει πλέον ξεπεράσει εντελώς τα όρια.

Η υπομονή μας εξαντλείται για την Ελλάδα, η οποία εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου, αναλαμβάνει ενέργειες και θέματα που την ξεπερνούν, εκφράζει ανοιχτά την εχθρότητά της προς την Τουρκία και δημιουργεί δήθεν συμμαχίες.

Η Ελλάδα, η οποία ανεβάζει στο ανώτατο επίπεδο την πρόθεσή της να προβεί σε επιθετικές ενέργειες κατά των ορίων της «Γαλάζιας Πατρίδας» της χώρας μας, διευρύνοντας τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, δεν πρέπει να ξεχνά ότι εάν λάβει μια τέτοια απόφαση, θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια καταστροφική τιμωρία και θα αναγκαστεί να θυσιάσει πολλά.

Η απόφαση που έλαβε η «Τουρκική Μεγάλη Εθνοσυνέλευση» πριν από χρόνια σχετικά με αυτό το θέμα εξακολουθεί να ισχύει. (εννοεί το casus belli)

Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά το έδαφος, τα σύνορα, τα δικαιώματα και τους νόμους κανενός. Ωστόσο, εάν μια παρόμοια κατάσταση ισχύσει για εμάς, είναι χρέος μας να βγάλουμε το μάτι αυτού που μας εποφθαλμιά και να κόψουμε το χέρι αυτού που μας απλώνει το χέρι. Διότι η πατρίδα είναι η τιμή μας.

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου φέρνει όλο και περισσότερο στην επιφάνεια εξελίξεις υψίστης σημασίας για την εθνική μας ασφάλεια και επιβίωση. Για πολλά χρόνια, οι μονομερείς και παράνομες ενέργειες τόσο της Ελλάδας όσο και της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης» (εννοεί το κράτος της Κύπρου) έχουν παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Οι ίδιες αυτές απόπειρες παραβίασης στοχεύουν επίσης την Αίγυπτο, με την οποία έχουμε ιστορικές σχέσεις.

Οι πρόσφατες αποστολές όπλων προηγμένης γενιάς του Ισραήλ στην «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση» και η συντονισμένη του πολιτική ενίσχυσης της στρατιωτικής και επιθετικής υποδομής και ικανότητας της Ελλάδας δεν είναι ενέργειες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με σιωπή.

Κατά την άποψή μας, αυτές οι πολιτικές διαμορφώνονται, ακόμη και ενθαρρύνονται, υπό την καθοδήγηση και στο πλαίσιο των περιφερειακών υπολογισμών των ίδιων των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες ήραν το εμπάργκο όπλων κατά της «Ε/Κ Διοίκησης» και εγκαθιστούν στρατιωτικές βάσεις υψηλής δυναμικότητας και υποδομές σε ορισμένες περιοχές που ελέγχονται από την Ελλάδα, επικαλούμενες τη δήθεν ρωσική απειλή, υποστηρίζουν τον επεκτατισμό του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην περιοχή έχει δημιουργηθεί μια συμμαχία αποτελούμενη από την Ελλάδα, την «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση» και το Ισραήλ, με ανοιχτή εχθρότητα προς την Τουρκία.

Αν και δεν είμαστε εμείς αυτοί που κλιμακώνουμε την ένταση και αποτελούμε απειλή για την περιοχή, επιβουλευόμενοι την κυριαρχία των χωρών που είναι γείτονες της περιοχής, έχουμε την υποχρέωση να καταδείξουμε σε όλες τις πλευρές ότι θα πράξουμε με αποφασιστικότητα ό,τι χρειάζεται όταν διακυβεύονται τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα.»