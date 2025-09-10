Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί για σύσταση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις ζωοκλοπές στο Ρέθυμνο

0

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία

Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για σύσταση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις ζωοκλοπές στο Ρέθυμνο.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα, σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Φαιστού Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου με την συνδρομή Αστυνομικών του ΤΕΚΑΜ Κρήτης, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και Ηρακλείου, συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί και συγκεκριμένα, δύο άνδρες 59χρονος και 44χρονος καθώς και μία 43χρονη, κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν από τον Ανακριτή Ρεθύμνης.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση Εγκληματικής ομάδας και παραβάσεις της Νομοθεσίας σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και καταστολής της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση και του Νόμου για Πρόληψη και Καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, στη σχηματισθείσα δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμα τρεις ημεδαποί ηλικίας 52, 27 και 24 ετών, οι οποίοι αναζητούνται να συλληφθούν δυνάμει εν λόγω ενταλμάτων σύλληψης.

Συλλήψεις και δικογραφία αφορούν το αποτέλεσμα από την εμπεριστατωμένη και ενδελεχή αστυνομική έρευνα και προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση και αξιολόγηση στοιχείων. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία φέρεται να υπάρχει συγκρότηση και λειτουργία εγκληματικής ομάδας με συγκεκριμένη δομή για την από κοινού τέλεση κακουργηματικών περιπτώσεων ζωοκλοπών, όπου τα μέλη αναλάμβαναν διακριτούς και αλληλοϋποστηριζόμενους ή αυτοτελείς ρόλους στο πλαίσιο της συλλογικής τους δράσης, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από την δραστηριότητα των εμπλεκομένων επιδιώκονταν παράνομο περιουσιακό όφελος, ενώ τους επέφερε και άλλη μακροχρόνια κερδοφορία. Κατά την διάρκεια της προανάκρισης διενεργήθηκαν τρεις αστυνομικές έρευνες σε οικίες και ποιμνιοστάσια που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι δράστες και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι - καταμετρήσεις ποιμνίων, όπου βεβαιώθηκαν παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας και εφαρμόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία .

Επιπλέον, εξακριβώθηκε η τέλεση τριών περιπτώσεων ζωοκλοπής και μέρος των αφαιρεθέντων ποιμνίων που βρέθηκε στην κατοχή τους κατασχέθηκε. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις ζωοκλοπής συμπεριλήφθηκαν στην σχηματισθείσα δικογραφία που είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές.