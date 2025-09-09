Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής δημόσιου νοσοκομείου μετά από καταγγελία για «φακελάκια» – Ζητούσε ακόμα και 5.000 ευρώ

0

Φέρεται να ζητούσε χρήματα για να προσέχει τους ασθενείς που χειρουργούσε ο ίδιος, μετά την επέμβαση

Συνελήφθη σήμερα το πρωί διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου της Αθήνας για «φακελάκια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε χρήματα για να προσέχει τους ασθενείς που χειρουργούσε ο ίδιος, μετά το χειρουργείο.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο γιατρός ζητούσε ποσά που ξεκινούσαν από τις 3.000 και έφταναν έως και τις 5.000 ευρώ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κανονίστηκε ραντεβού με τον διευθυντή προκειμένου να παραλάβει 5.000 ευρώ, τα οποία ζητούσε. Τα χρήματα ήταν προσημειωμένα και ο γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.