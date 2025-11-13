Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση υποδομών στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

0

Είναι προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη, σήμερα, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η σύμβαση για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό υποδομών στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «'Αγιος Σάββας», παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του υπουργού Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη.

Το έργο, προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των νοσηλευτικών μονάδων του 3ου και 4ου ορόφου, του γραφείου Ιατρών και την προσθήκη ανελκυστήρα στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών: «'Αγιος Σάββας».

Κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η σύμβαση που υπογράφεται σήμερα είναι ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας στη χώρα μας, καθώς αφορά στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «'Αγιος Σάββας».

Γνωρίζουμε πώς ήταν η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας την περασμένη δεκαετία. Έχουν γίνει εξαιρετικά σημαντικά βήματα και με τη σημερινή υπογραφή προχωράμε σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα σε ένα νοσοκομείο όπου οι ασθενείς, οι γιατροί, όλο το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό δίνουν καθημερινά τη μεγαλύτερη μάχη.

Πρόκειται για ένα έργο, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των Νοσηλευτικών Μονάδων του 3ου και 4ου ορόφου, το Γραφείο Ιατρών και την προσθήκη ανελκυστήρα.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς κι ένα πιο σύγχρονο και πιο λειτουργικό περιβάλλον για το υγειονομικό προσωπικό.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», αναβαθμίζει το κτιριακό δυναμικό του δημοσίου, στην παιδεία, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια και φυσικά στην υγεία.

Ειδικά, στον τομέα της υγείας, πραγματοποιούνται, σήμερα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 38 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα με τον προϋπολογισμό να φτάνει τα 145 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και στην προσπάθεια που καταβάλλουν τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Απ' την πλευρά του ο υουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "'Αγιος Σάββας" αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις νοσηλευτικές μονάδες και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη με τον καρκίνο. Η φροντίδα των ογκολογικών ασθενών είναι ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε σύγχρονες, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για κάθε πολίτη. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την εξαιρετική συνεργασία και τη συμβολή του στην υλοποίηση ενός έργου που ενισχύει έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Θέλω κι εγώ να καλωσορίσω στο Υπουργείο μας τον Υπουργό Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι μια εταιρεία υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα έργο ενταγμένο στο ευρύ πρόγραμμα που προχωρά η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο 'Αδωνις Γεωργιάδης τα τελευταία χρόνια.

Παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς αυτή την προσπάθεια και θεωρώ κρίσιμο ότι, αυτό που κυρίως οικοδομείται είναι η εμπιστοσύνη στη δημόσια υγεία, στα δημόσια νοσοκομεία, την οποία δυστυχώς κάποιοι στο πλαίσιο ενός πολιτικού παιχνιδιού, προσπαθούν να τρώσουν.

Το γεγονός ότι το Υπουργείο μας συνεισφέρει σήμερα σε αυτή την προσπάθεια, συμβάλλοντας όχι μόνο στην καθιέρωση αυτής της εμπιστοσύνης στη δημόσια υγεία, αλλά και βελτιώνοντας τους χώρους όπου δοκιμάζονται συμπολίτες μας και οι οικογένειές τους, αποτελεί ουσιαστική προσφορά και κυρίως μία πολύ μεγάλη τιμή για όλους εμάς οι οποίοι καλούμεθα να συνεισφέρουμε σε αυτή.

Καλωσορίζω τον 'Αδωνι Γεωργιάδη και το έργο του στο Υπουργείο μας και δεσμεύομαι - γνωρίζοντας τις δυνατότητες της ΚΤΥΠ - ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε το αποτέλεσμα να παραδοθεί στον συντομότερο δυνατό χρόνο και να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».