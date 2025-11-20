Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο ένα μπέργκερ

0

Ο νεαρός νοσηλευτόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς

Πέθανε o 22χρονος που είχε καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ αμάσητο. Ο νεαρός νοσηλευτόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς καθώς το μπέργκερ που είχε καταπιεί, έφραξε τους αεραγωγούς με συνέπεια να μείνει χωρίς οξυγόνο για κάποια λεπτά και να υποστούν βλάβες ζωτικά του όργανα.

«Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν φράξει οι αεραγωγοί, δεν γινόταν πλέον τίποτα», δήλωσε η Ματίνα Παγώνη.

«Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη από την αρχή. Είχαν ενημερωθεί και οι γονείς, το ήξεραν σχεδόν όλοι. Γίνανε μεγάλες, προσπάθειες, δυστυχώς. Είναι μια δραματική κατάσταση», πρόσθεσε η γιατρός.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο το μπέργκερ στο πλαίσιο ενός challenge, ενώ έτρωγε μαζί με φίλους του.