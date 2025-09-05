Σοβαρό δυστύχημα στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, το ένα εξ αυτών ανετράπη με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα

0

Καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 7.50 το πρωί, στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δύο οχήματα που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.

Όπως μεταδίδει το voria.gr , ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ.

Στο σημείο έχουν κλείσει δύο από τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ενώ έχουν κληθεί και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα η κίνηση στην περιοχή να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες δημιουργώντας μποτιλιάρισμα.