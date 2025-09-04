Σοκ στα Πατήσια: Η νεκρή 34χρονη είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι – Φαίνεται ότι δεν ήθελε να παρακολουθείται από γιατρούς

0

«Τη βρήκα νεκρή, δεν είδα κάποιο ψαλίδι» είπε ο σύζυγός της

Μία τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη 3/9 σε διαμέρισμα της οδού Σκρα στα Πατήσια, όπου μία 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο της παιδί, το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε να ζήσει.

Η γυναίκα φέρεται να υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή κατά τη διάρκεια του τοκετού και έχασε τη ζωή της, μαζί με το νεογέννητο παιδί της, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της.

Το τραγικό γεγονός φέρεται να συνέβη μπροστά στα άλλα δύο παιδιά της, ηλικίας 3 και 5 ετών, τα οποία ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η γυναίκα φέρεται να ήταν κατά των γιατρών. Δεν ήθελε να παρακολουθείται από ειδικούς κατά τη διάρκεια της κύησης όπως ανέφερε η ΕΡΤ και πιθανότατα δεν είχε επισκεφθεί κάποιο γυναικολόγο το διάστημα που ήταν έγκυος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε χαλάσει το κινητό της τηλέφωνο και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί δεν κάλεσε για βοήθεια όταν πιθανόν να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τοκετό της. Η γυναίκα βρισκόταν στον μήνα της και αναμενόταν να γεννήσει τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα και τα άλλα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της τα είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι της σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων.

Μια γειτόνισσα δήλωσε ότι η 34χρονη Ειρήνη, ήταν ένα αξιόλογο και ευγενικό άτομο. «Λυπάμαι πάρα πολύ για την Ειρήνη. Ήταν ένα εξαιρετικό άτομο. Αν και δεν είχε πρόβλημα υγείας, έπρεπε να είχε υποστήριξη όταν ήταν έγκυος. Πρέπει να υπήρχε κάποιος μαζί της», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία γειτόνισσα αστυνομικός, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έτρεξε στο σπίτι της 34χρονης, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

«Τη βρήκα νεκρή, δεν είδα κάποιο ψαλίδι»

Ο σύζυγος της 34χρονης, ο οποίος βρισκόταν στη δουλειά του την ώρα του περιστατικού, περιέγραψε την στιγμή που επέστρεψε στο σπίτι και αντίκρισε τη γυναίκα του νεκρή. «Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά και τα παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου. Τη βρήκα νεκρή. Δεν είδα κάποιο ψαλίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, πληροφορίες ανέφεραν ότι δίπλα στην 34χρονη γυναίκα βρέθηκε ένα ψαλίδι, με το οποίο φέρεται να είχε κόψει μόνη της τον ομφάλιο λώρο.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας και του νεογνού, ενώ ιατροδικαστές θα εξετάσουν τη σορό της 34χρονης προκειμένου να προσδιορίσουν αν υπήρχαν επιπλοκές ή άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην τραγωδία.