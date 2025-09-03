Τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε πρόωρα στο διαμέρισμά της, αλλά πέθανε η ίδια και το μωρό

0

Τους βρήκε νεκρούς ο σύζυγός της

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία στα Πατήσια, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της επί της οδού Σκρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει πρόωρα, ενώ ο ομφάλιος λώρος ήταν κομμένος με ψαλίδι.

Όπως είπε ο σύζυγος της γυναίκας στους αστυνομικούς, γύρισε και βρήκε τη μητέρα και το βρέφος νεκρούς. Η γυναίκα φαίνεται πως δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει κανέναν όταν ξεκίνησε ο πρώρος τοκετός.

Μέσα στο σπίτι υπήρχαν και άλλα δύο ανήλικα παιδιά που είναι καλά στην υγεία τους. Μαζί με τον μπαμπά τους προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ.

Στο σημείο έχει πάει ιατροδικαστής. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η τραγωδία.