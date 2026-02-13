Άρης Τερζόπουλος: Γνώρισα τον Πέτρο Κωστόπουλο ως εραστή της γυναίκας μου

0

Για τη μακρόχρονη του σχέση με τον Πέτρο Κωστόπουλο και την περίεργη γνωριμία τους, μίλησε ο Άρης Τερζόπουλος, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4.

«Τον Πέτρο τον γνώρισα το 1987. Ας πούμε και μερικά ιδιωτικά, δεν πειράζει, γιατί είναι γνωστά. Με τη Λάουρα, την πρώτη μου γυναίκα, η σχέση μας ήταν ελεύθερη και αυτό οφειλόταν σε μένα

Όταν γνωριστήκαμε, ήθελε η Λάουρα να ‘ναι μαζί μου αλλά της εξήγησα πως είχα περάσει πολλά με τους έρωτες και δεν μπορούσα να ‘χω μια σταθερή σχέση. Μ’ άρεσε, όμως, ήταν και έξυπνο παιδί. “Αφού έτσι θέλεις, έτσι θα γίνει” μου ‘πε που σημαίνει ότι έκανε ό,τι ήθελε και έκανα και γω ό,τι ήθελα. Ήταν ένα περίεργο πράγμα αυτό, το να ‘χεις μια ελεύθερη σχέση», είπε ο Άρης Τερζόπουλος και κατέληξε:

«Εν πάση περιπτώσει, εκείνο τον καιρό, ο Πέτρος γνώρισε κάπου τη Λάουρα και τα έφτιαξαν. Οπότε, χωρίς να ξέρει ο Πέτρος ότι το ξέρω, τον γνώρισα ως εραστή της Λάουρας στη Μύκονο».