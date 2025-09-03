Έλεγχοι για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» με τέχνασμα μέσω στοιχηματικών

0

Στο «μικροσκόπιο» 200 πρόσωπα μεταξύ αυτών και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκονται 200 πρόσωπα τα οποία ελέγχονται για ενδεχόμενη νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος μέσω, περίπου, δέκα στοιχηματικών εταιρειών.

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων προσώπων με τα μεγάλα ποσά που φέρονται να έπαιζαν τα οποία ξεκινούσαν από 100 ευρώ και άγγιζαν ακόμη και το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται βρίσκονται υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών οι οποίοι φέρονται να μην μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που στοιχημάτιζαν.

Η πολύμηνη έρευνα των εξειδικευμένων στελεχών της Αρχής φέρεται να αποκάλυψε το τέχνασμα μέσω του οποίου κυκλώματα ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού.

Ως «όχημα» για το ξέπλυμα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων μεταξύ των οποίων ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια. Οι καταθέσεις των χρημάτων στους πράκτορες γίνονταν σε μετρητά και μέσω των παικτικών λογαριασμών κατέληγαν «καθαρά» σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι παίκτες ακολουθούσαν συγκεκριμένα βήματα καθώς φέρονται αρχικά να άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και αφού λάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό απευθείας χρήματα. Το επόμενο βήμα ήταν να επισκεφθούν τα καταστήματα- πρακτορεία όπου τα μετρητά που έδιναν πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν. Έτσι, τα χρήματα έφταναν στον τραπεζικό τους λογαριασμό και εμφανιζόντουσαν ως παικτική δραστηριότητα

Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει για το θέμα την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου