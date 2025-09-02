Έγιναν 25 συλλήψεις για ναρκωτικά σε φεστιβάλ στην Ασπροβάλτα

0

Ανάστατοι οι κάτοικοι

Διαφόρων τύπων ναρκωτικά εντόπισαν οι αστυνομικοί σε 25 άτομα που συμμετείχαν σε μεγάλο ρέιβ πάρτι που διοργανώθηκε από τις 25 έως τις 31 Αυγούστου σε κάμπινγκ, ένα μόλις χιλιόμετρο έξω από την Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης, οργάνωσαν πενθήμερη επιχείρηση όσο δηλαδή διήρκεσε και το πάρτι. Συνολικά συνελήφθησαν 25 άτομα νεαρής ηλικίας εκ των οποίων πέντε Έλληνες, 15 Ισραηλινοί, αλλά και άτομα από τις ΗΠΑ, Σερβία, Μάλτα, Ιταλία, Βραζιλία.

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη και κατεργασμένη κάνναβη, η επονομαζόμενη «σοκολάτα», χάπια έκσταση, αποξηραμένα μανιτάρια, κοκαΐνη και κάνναβη σε υγρή μορφή. Οι κάτοικοι στη περιοχή είναι ανάστατοι τόσο από τη φασαρία, αλλά και από τις ποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν, σημειώθηκε στην ΕΡΤ.

Καθημερινά αστυνομικοί πραγματοποιούσαν ελέγχους έξω από το κάμπινγκ σε αυτοκίνητα που έμπαιναν ή έβγαιναν από αυτό, εντοπίζοντας ναρκωτικές ουσίες.

Η διεύθυνση του κάμπινγκ αρνήθηκε να σχολιάσει τη κατάσταση και παρέπεμψε στο γραφείο δημοσίων σχέσεων της ΕΤΑΔ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.