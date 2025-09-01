Τεράστια θλίψη για τη γιαγιά Τιτίκα στην Πάτρα: Έκανε το κορμί της ασπίδα για να σώσει την εγγονή της

0

Σε τραγωδία κατέληξε το τροχαίο στην Πάτρα, όταν μηχανή παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη γιαγιά, που μπήκε μπροστά για να σώσει την 8χρονη εγγονή της Η τροπή αυτή έχει σκορπίσει την θλίψη σε όσους την γνώριζαν, αλλά και σε εκείνους που συγκινήθηκαν από την αυτοθυσία της.

Ζητούν δικαίωση για την ηλικιωμένη και για τους εφιάλτες της μικρούλας όπως θα πουν. Ο οδηγός της μηχανής που φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Ο πόνος στο σπίτι της οικογένειας ανείπωτος, η βόλτα έγινε τραγωδία σε μία στιγμή.

Η γυναίκα κρατούσε την εγγονή από το χέρι και επιχείρησε να περάσει τον δρόμο. Και ξαφνικά το κακό ήρθε. Η γιαγιά την τελευταία στιγμή κατάφερε να γίνει ασπίδα για την μικρούλα, μπήκε μπροστά, πήρε πάνω της την σύγκρουση.

Τα κλάσματα του δευτερολέπτου από την σύγκρουση ως την τραγωδία έχουν γραφτεί στο μυαλό της μικρούλας λέει ο πατέρας της. Τραυματισμένη ζητά την γυναίκα που την πήγαινε βόλτα.

Ο πατέρας θα καταγγείλει μια σειρά από πράγματα για τον οδηγό της μηχανής. Ο ίδιος θα πει πως αν δεν προφυλακιστεί ο οδηγός θα πάρει τον νόμο στα χέρια του.

«Το μάθαμε και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας...»

Από την άλλη συγγενείς του μοτοσικλετιστή λένε πως ήταν η κακιά στιγμή.

«Δεν έφταιγε μόνο αυτός, έχει τέσσερα παιδιά, δεν είναι ότι έφταιγε. Μεροκάματο είναι, έχει τέσσερα παιδιά, τα βγάζουν πολύ δύσκολα, δεν είναι τόσο εύκολα», είπε συγγενής του κατηγορούμενου.

«Είμαστε λίγο ταραγμένοι και στεναχωρημένοι. Tον άνθρωπο αυτό τον έχουν περάσει για τον χειρότερο εγκληματία, δεν μπορώ να πω ότι δικαιολογώ αυτό που έκανε. Εμείς αυτή τη στιγμή παρακαλάμε να γίνει καλά το παιδί. Λυπούμαστε και για τη γυναίκα που έφυγε από την ζωή, δεν χρωστούσε φυσικά τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος από μικρός ήταν ένα παιδί ατίθασο παιδί, είχε βέβαια τα δικά του βάσανα, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο, τι να κάνουμε να τον σκοτώσουμε, να τον κρεμάσουμε; Το μάθαμε και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας ότι ήταν ο (…). Έχουμε γίνει κομμάτια. Θέλουμε να τιμωρηθεί φυσικά», είπε στο Live News η θεία του 46χρονου.

«Με πνίγει το δίκιο μου»

Από την μεριά του ο πατέρας της μικρής που είναι τραυματισμένη θα συγκινήσει σε ποστ που έκανε βάζοντας το σημείο της τραγωδίας και γράφοντας «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την κόρη μου».

«Το παιδί μου έχει πολλά χτυπήματα. Με πνίγει το δίκιο μου. Δεν με νοιάζει εάν είχε ποινικό παρελθόν. Αν με είχε πάρει τηλέφωνο και ζητούσε συγγνώμη, θα του έλεγα ‘δεν πειράζει, το παιδί μου ζει, κοίτα να ξεμπλέξεις’. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο», είπε ο πατέρας της 8χρονης και συνέχισε:

«Το παιδί μου ξυπνάει τη νύχτα και λέει ‘έρχεται η μηχανή πάνω μου’. Τη γιαγιά τη διέλυσε η μηχανή. Την είδα στο νεκροτομείο, τη διέλυσε».

Όπως ανέφερε ο πατέρας της 8χρονης, ο ίδιος ζήτησε την κόρη του να την παρακολουθήσει ψυχολόγος στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ωστόσο όπως του είπαν το νοσοκομείο δεν διαθέτει ψυχολόγο.

Τραγική φιγούρα ο γιος

Τραγική φιγούρα ο γιος της αδικοχαμένης ηλικιωμένης η ηρωική πράξη της μητέρας του να σώσει το κοριτσάκι τον συγκινεί, αλλά ο πόνος δεν γλυκαίνει.

«Τρέχουμε τώρα με τα νεκροταφεία και με τα τέτοια, δεν ξέρω τίποτα ακόμα δεν ξέρω, έλειπα Ζάκυνθο, χτες γύρισα. Δεν είχε τσακωμό με κανέναν, σας ευχαριστώ», είπε ο γιος της ηλικιωμένης.

Ο γιος και κόρη της γυναίκας που έχει συγκινήσει όλη την γειτονιά τώρα σκέφτονται αν και αυτοί θα κινηθούν νομικά.

Ποιος είναι ο 46χρονος μοτοσικλετιστής

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 46χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών. Για δύο χρόνια είχε εκτίσει την ποινή του στη φυλακή, ενώ το 2013 αποφυλακίστηκε.