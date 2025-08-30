Χειροπέδες σε 46χρονο οδηγό μοτοσικλέτας μετά το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 71χρονη στην Πάτρα

0

Η ηλικιωμένη μπήκε μπροστά για να προστατεύσει την μικρή

Στην σύλληψη 46χρονου οδηγού μοτοσικλέτας προχώρησε η Αστυνομία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα 71χρονη και ελαφρά τραυματισμένο το 8χρονο κοριτσάκι που ήταν μαζί της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την ηλικιωμένη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η 71χρονη γυναίκα βαστούσε από το χέρι την 8χρονη όταν διέσχιζαν το δρόμο. Ξαφνικά εμφανίστηκε η μηχανή με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ηλικιωμένη γυναίκα έβαλε μπροστά το σώμα της για να προστατεύσει το ανήλικο κορίτσι. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής ξεκίνησε ενώ το φανάρι ήταν ακόμα κόκκινο και κινήθηκε με ταχύτητα, γεγονός που ερευνάται από τις αρχές.

Μετά τον τροχαίο η 71χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος μοτοσικλετιστής ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου»

Εντωμεταξύ, ο πατέρας του κοριτσιού είχε γράψει νωρίτερα, σύμφωνα με το tempo24.news: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».

Η άτυχη γυναίκα φέρεται να προστάτευσε με το σώμα της τη μικρή. «Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου» δήλωσε και στο flamis.gr ο πατέρας της μικρής Μαρίας.

Η 71χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου δεν ήταν η γιαγιά της μικρής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αναφέρει το δημοσίευμα. Ήταν μία γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια ως «γιαγιά» και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα. Όπως έκανε και με τη Μαρία το βράδυ της Παρασκευής.