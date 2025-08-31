Σαρωτικό μπουρίνι «χτύπησε» την Καστοριά

0

Έπεσαν δέντρα, ζημιές σε αυτοκίνητα και καλλιέργειες

Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω του στην Καστοριά το μπουρίνι που την έπληξε χθες Σάββατο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, που σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν σε ένταση τα 8 με 9 μποφόρ, σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και ιδιωτικές περιουσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ξαφνική επέλαση της κακοκαιρίας μετέτρεψε τους δρόμους της πόλης της Καστοριάς σε πεδίο μάχης.

Αρκετά δέντρα δεν άντεξαν την ορμή του ανέμου, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν ή να σπάσουν μεγάλα κλαδιά. Αρκετά από αυτά καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, δέντρα έπεσαν στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία για ώρες.

Την ίδια ώρα η πόλη γέμισε με αναποδογυρισμένους κάδους απορριμμάτων και τα σπασμένα κεραμίδια από στέγες σπιτιών που είχαν σκορπιστεί παντού. Μεγάλες ήταν οι καταστροφές και στον αγροτικό τομέα, με τις καλλιέργειες φασολιών και μήλων στα γύρω χωριά να έχουν υποστεί τεράστια ζημιά. Οι ισχυροί άνεμοι κυριολεκτικά ξερίζωσαν τα φυτά και τα δέντρα ανάλογα, καταστρέφοντας την παραγωγή λίγο πριν τη συγκομιδή και αφήνοντας τους αγρότες σε απόγνωση.

Το σφοδρό μπουρίνι προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Άργους Ορεστικού, βυθίστηκαν στο σκοτάδι για αρκετές ώρες. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κακοκαιρία προκάλεσε και πυρκαγιά. Κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Λεύκης, μια λεύκα έπεσε πάνω σε καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Η πτώση προκάλεσε βραχυκύκλωμα, το οποίο με τη σειρά του πυροδότησε φωτιά σε μια έκταση με ξερά χόρτα. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση στα χωριά Λεύκη και Κορομηλιά, καθώς και σε τμήματα της Κολοκυνθούς. Οι αρχές και τα συνεργεία του δήμου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή επί ποδός, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να καθαρίσουν τους δρόμους. Η πλήρης αποτίμηση των καταστροφών αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.