Οδύνη στις κηδείες των 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Καστοριά

«Σαν φωτιά που έκαψε το σπίτι τους έπεσε η είδηση», λέει η δασκάλα του αγοριού

Σε πολύ βαρύ κλίμα τελέστηκε η κηδεία των δύο 16χρονων παιδιών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Καστοριά.

Με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα, συγκλονισμένες οι οικογένειες των δύο παιδιών, φίλοι και συγχωριανοί στο Μαυροχώρι και την Πολυκάρπη Καστοριάς, τα συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία.

Οι γονείς των δύο 16χρονων τα αναζητούσαν για ώρες. Όπως έγινε γνωστό, είχαν πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας του αγοριού και είχαν βγει βόλτα. Μια βόλτα που είχε την πιο τραγική κατάληξη καθώς το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα.

«Σαν φωτιά που έκαψε το σπίτι τους έπεσε η είδηση»

Τα λόγια της δασκάλας του 16χρονου συγκινούν: «Σαν κεραυνός έπεσε η πολύ θλιβερή είδηση, σαν φωτιά που έκαψε το σπίτι τους, το χωριό και την περιοχή όλη. Ήταν ευγενικό και τρυφερό παιδί. Τον έβλεπα συχνότερα από όλους τους άλλους μαθητές μου, καθώς συναντιόμασταν συνεχώς στην εκκλησία του χωριού μας, την οποία χαιρόταν να υπηρετεί».