Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά: Σκοτώθηκαν δύο 16χρονα παιδιά που τα έψαχναν όλο το βράδυ οι γονείς τους

0

Το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην Εθνική Οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, με θύματα δύο νέους ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, γύρω στις 5:50 τα ξημερώματα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό δυστύχημα.

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής και ανατροπής του οχήματος, στην περιοχή Κορησός Καστοριάς. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός άνδρας και μία νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες ανήλικοι ηλικίας περίπου 16 ετών, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Μετά από προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικου μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οικογένειες των δύο θυμάτων τους αναζητούσαν από αργά χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με το Open, οδηγός ήταν το αγόρι και συνεπιβάτιδα η συνομίληκή του κοπέλα.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Πηγή φωτογραφιών: oladeka.com