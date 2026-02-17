Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο στη Νάουσα

0

Ήταν πάνω σε μοτοσικλέτα μαζί με 31χρονο, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά

Ένα νέο παιδί, μόλις 18 ετών, έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο της Πάρου από τροχαίο, με τα αίτια του δυστυχήματος να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Συγκεκριμένα, χθες Δευτέρα 16/02, επί της κοινοτικής οδού Αμπελάς – Νάουσας Πάρου, δίκυκλο μοτοποδήλατο με δύο αναβάτες, 18 και 31 ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στα τραύματά του ενώ και ο δεύτερος αναβάτης εχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, μετέδωσε η ΕΡΤ.