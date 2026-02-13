Tροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Διαλύθηκε το αμάξι που οδηγούσε ο 15χρονος

0

Ένας ανήλικος σκοτώθηκε, δύο συνομήλικοί του τραυματίστηκαν

Μια συγκλονιστική φωτογραφία ήρθε στην δημοσιότητα από το τροχαίο στη Λούτσα, καθώς το αμάξι που οδηγούσε 15χρονος έχει σχεδόν διαλυθεί.

Η φωτογραφία προβλήθηκε στο Mega και το παρμπρίζ διακρίνεται να έχει ραγίσει και το καπό να περιέχει αίμα, ενώ το σίδερο έχει υποχωρήσει από τη θέση του συνοδηγού, ο οποίος εκσφενδονίστηκε και σκοτώθηκε ακαριαία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού.

Επίσης, σε άλλη εικόνα διακρίνεται το πίσω μέρος του οχήματος να έχει υποστεί ζημιά, καθώς πληροφορίες του Live News ανέφεραν ότι το Ι.Χ. τούμπαρε.