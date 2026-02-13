Τραγωδία στην Λούτσα: Το αμάξι καρφώθηκε σε δέντρο, εκσφενδονίστηκε ο νεκρός 15χρονος συνοδηγός

«Τι έκανα», είπε ο συνομήλικος οδηγός
Δραματικές είναι οι συνέπειες από το τροχαίο στην Λούτσα, καθώς σκοτώθηκε ο 15χρονος συνοδηγός, ενώ τραυματίες είναι δύο συνομίληκοί του.
Σύμφωνα με το Mega, ο ανήλικος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να καρφωθεί σε δέντρο.
Ο 15χρονος συνοδηγός σκοτώθηκε ακαριαία με βάση το Mega, καθώς εκσφενδονίστηκε από το αμάξι.
Επίσης, ο ανήλικος οδηγός φέρεται να φώναζε «τι έκανα, τι έκανα».
Οι δύο 15χρονοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση είναι εκτός κινδύνου.