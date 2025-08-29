«Χθες τη γνώρισα, φαινόταν κάπως», λέει ο Τρύφωνας Σαμαράς που ήταν στην Porsche της 45χρονης πριν το τροχαίο στην Θέρμη

0

«Ήμουν συνοδηγός και οδηγούσε η φίλη της»

Λίγη ώρα πριν το ατύχημα που προκάλεσε η 45χρονη στην Θέρμη Θεσσαλονίκης βρισκόταν στο αμάξι της με τον Τρύφωνα Σαμαρά και δύο ακόμα κοπέλες. Ο κομμωτής μίλησε για το πώς είδε την ιδιοκτήτρια της Porsche, καθώς νωρίτερα από το τροχαίο διασκέδαζαν μαζί.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, δεν είχε καμία εμπλοκή με το τροχαίο, όμως είχε γνωριστεί με την ιδιοκτήτρια του οχήματος λίγο νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που θα έκαναν. «Ήμουν καλεσμένος ενός δημοσιογράφου για να γνωρίσω την κοπέλα, γιατί θα κάναμε ένα διαφημιστικό με την Porsche και άλλα αμάξια. Κάνει δουλειές με αυτοκίνητα. Χθες τη γνώρισα» αναφέρει ο Τρύφων Σαμαράς μιλώντας στο Live News του MEGA.

Ο ίδιος συνεχίζει: «Πήγαμε για διασκέδαση σε κέντρο διασκέδασης, πήγαμε με την Porsche που ήμουν συνοδηγός και οδηγούσε η φίλη της. Γύρω στις 2 και κάτι και πήγαμε κοντά στο λιμάνι. Μείναμε εκεί μέχρι τις 03:45. Μετά μας έφεραν τα δύο κορίτσια στο ξενοδοχείο που μέναμε. Με την Porsche με πήγαν στο ξενοδοχείο. Ήμουν ήσυχος ότι θα πάνε καλά, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε. Πάλι η φίλη της οδηγούσε γι’ αυτό και ήμουν ήσυχος. Ήταν αρκετά χαρούμενη, δεν παραπατούσε. Φαινόταν κάπως, αλλά όχι ότι τη μαζεύαμε. Αλλά οδηγούσε η φίλη της».

Η γυναίκα αυτή προκάλεσε τη σύγκρουση, εξαφανίστηκε αλλά οι αστυνομικοί την εντόπισαν και την προσήγαγαν. Της έκαναν αλκοτέστ, στο οποίο εμφανίστηκε να βρίσκεται τρεις φορές πάνω από το όριο, η 45χρονη συνελήφθη και μέχρι πριν λίγο κατέθετε στη διεύθυνση της Τροχαίας.

Από την πλευρά της, η φίλη της 45χρονης που οδηγούσε πριν το τροχαίο το αυτοκίνητο, αναφέρει: «Ήμασταν μια παρέα διασκεδάζαμε, η κοπέλα πήρε το αυτοκίνητο, έφυγε σπίτι κι έγινε αυτό που έγινε. Εγώ δεν πίνω γι’ αυτό και οδηγούσα για να πάμε από το ένα μαγαζί στο άλλο. Πήγε στο νοσοκομείο, ήταν μέσα στα αίματα. Στο νοσοκομείο στο ΑΧΕΠΑ» λέει μια από τις φίλες της που ήταν νωρίτερα στο αμάξι.