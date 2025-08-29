Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο παιδί που κινδύνεψε να πνιγεί σε παραλία της Χαλκιδικής

0

Συνελήφθη ο πατέρας του

Παραλίγο να πνιγεί ένας 4χρονος από τη Σερβία, στη θαλάσσια περιοχή Καλλιθέας του δήμου Κασσάνδρας, τις απογευματινές ώρες χθες, σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών.

Στον 4χρονο, αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για νοσηλεία.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο πατέρας του αγοριού για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση».