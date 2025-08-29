Συνελήφθη 24χρονος που παρακολουθούσε δημοφιλή επιχειρηματία της εστίασης για να τον κλέψει

0

Είναι γνωστός στην ΕΛ.ΑΣ. από τα 15 του

Ένας 24χρονος συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε από γνωστό επιχειρηματία της εστίασης να τον παρακολουθεί με απώτερο σκοπό να τον κλέψει. Ο επιχειρηματίας αντιλήφθηκε πριν από κάποιον καιρό ύποπτες κινήσεις έξω από τις επιχειρήσεις και το σπίτι του.

Τότε απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, το οποίο στη συνέχεια ξεκίνησε διακριτική παρακολούθηση των σημείων. Πριν λίγες ημέρες εντόπισαν έναν 24χρονο και τον συνεργό του. Ο 24χρονος ήταν μάλιστα γνωστός στις Αρχές, καθώς στα 15 του είχε προσπαθήσει να σκηνοθετήσει την απαγωγή του, ώστε να αποσπάσει χρήματα από τον πατέρα του, ενώ έχει συλληφθεί και για υποθέσεις ναρκωτικών.

Αφού συνελήφθη, ο ίδιος παραδέχτηκε πως παρακολουθούσε τον επιχειρηματία με σκοπό να τον ληστέψει. Κατά τη διάρκεια έρευνας μέσα στο σπίτι του 24χρονου, βρέθηκαν 2 μπλούζες της αστυνομίας, ενώ εντοπίστηκε κλεμμένο όχημα με κλεμμένες πινακίδες.

Στις 28 Απριλίου, ο νεαρός πήγε στο Χαλάνδρι και έκλεψε ένα SUV από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Ο ίδιος έπειτα έκλεψε πινακίδες από αντίστοιχο αμάξι και τις έβαλε στο SUV που είχε κλέψει.

Στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης, οι αστυνομικοί τον βρήκαν στο σπίτι του. Εκείνος ανέβηκε στη μηχανή του, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη στην οποία τελικώς συνελήφθη.