Άγρια δολοφονία 72χρονου στην Σκύδρα: Συνελήφθη 76χρονος που ομολόγησε το έγκλημα

Τον πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε για 700 μέτρα

Συνελήφθη σήμερα 76χρονος για την ανθρωποκτονία 72χρονου, ο οποίος από το μεσημέρι του Σαββάτου (16 Αυγούστου) έφυγε από την οικία του, από χωριό του δήμου Σκύδρας στην Πέλλα και στη συνέχεια αγνοούνταν.

Την επόμενη μέρα, από συγγενικό του πρόσωπο δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας η εξαφάνισή του. Σήμερα το πρωί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, έπειτα από έρευνα εντόπισε τη σορό του 72χρονου σε χωματερή, σε αγροτική περιοχή του δήμου Σκύδρας.

Η αστυνομία στη συνέχεια μετά από έρευνα οδηγήθηκε στον 76χρονο και προχώρησε στη σύλληψή του.

O 76χρονος ομολόγησε ότι είδε το θύμα, τον πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε για 700 μέτρα, πριν τον πετάξει σε ερημική τοποθεσία.

Ο συλληφθείς υπέδειξε το σημείο, στο οποίο εντοπίστηκε το θύμα. Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.