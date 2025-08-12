Επίθεση με λοστό και τραυματισμός σε πολυσύχναστο δρόμο της Λαμίας

0

Αναζητείται ο δράστης

Επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων είχαμε το βράδυ της Δευτέρας (11/8/25) στην Λαμία στον πολυσύχναστο δρόμο της οδού Παπαποστόλου έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport περίπου στις 11:00’ το βράδυ, δύο άτομα συνεπλάκησαν για άγνωστη αιτία, με ένα εξ αυτών να φέρει λοστό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το ένα άτομο ηλικίας 37 ετών χρειάστηκε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια καθώς φέρεται να είχε χτυπήσει στο αριστερό του χέρι και στον ώμο, ενώ ο δράστης με το λοστό έσπευσε να εξαφανιστεί.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία και ο δράστης αναζητείται για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.