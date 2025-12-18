Το Ισλαμικό Κράτος αποκαλεί τις δολοφονίες στην παραλία Μπόνταϊ «πηγή υπερηφάνειας», αλλά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη

0

Πένθος στην Αυστραλία για την δολοφονία 15 ανθρώπων στην πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χακουκά

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος τόνισε ότι η δολοφονία 15 ανθρώπων στην πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χακουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ ήταν «πηγή υπερηφάνειας», σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη για τη φονική επίθεση της Κυριακής, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δύο επιτιθέμενοι, ένας πατέρας - που σκοτώθηκε κατά την επίθεση - και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση που διέπραξαν σε παραλία της ακτής Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή, στη χειρότερη επίθεση με πυρά κατά πλήθους που διαπράττεται στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.