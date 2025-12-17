Διανομέας κατήγγειλε ότι οδηγός ΙΧ τον παρέσυρε και μετά τον χτύπησε στη Νίκαια

0

Ο ντελιβεράς διακομίστηκε στο νοσοκομείο φέροντας ελαφρά τραύματα σε πρόσωπο και κεφάλι

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας διανομέας στην περιοχή της Νίκαιας, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο οδηγός του Ι.Χ. παρέσυρε τον διανομέα και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο διανομέας κατήγγειλε ότι το Ι.Χ. έπεσε πάνω του «επίτηδες» και αφού ο οδηγός βγήκε από το όχημα άρχισε να τον γρονθοκοπεί, ενώ τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο στον δρόμο.

Ο οδηγός διέφυγε από το σημείο και αναζητείται.

Ο διανομέας διακομίστηκε στο νοσοκομείο φέροντας ελαφρά τραύματα σε πρόσωπο και κεφάλι.