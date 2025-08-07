Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε με πατερίτσα στη συναυλία του στο Ναύπλιο

0

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μάγεψε το κοινό το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου, στη συναυλία που έδωσε στο Ναύπλιο, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με πάθος, συγκίνηση και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.

Παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε στη σκηνή με πατερίτσα, λόγω ενός πρόσφατου τραυματισμού, δεν άφησε τίποτα να σταθεί εμπόδιο στη δυνατή σχέση που έχει με το κοινό του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής ερμήνευσε με αφοσίωση κλασικά κομμάτια που έχουν σημαδέψει πολλές γενιές, παραμένοντας αληθινός, εκφραστικός και γεμάτος ενέργεια.

Το κοινό τον αποθέωσε από την πρώτη στιγμή, τραγουδώντας μαζί του και χαρίζοντάς του θερμό χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πως η αγάπη του κόσμου για τον Βασίλη είναι διαχρονική και αδιάκοπη.