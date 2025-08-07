Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου ο 8χρονος που τραυματίστηκε μετά από πτώση

0

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ο 8χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε όταν έπεσε, την Τρίτη, από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, στην Ασπροβάλτα.

Εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένος και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και θλάσεις σε αρκετά σημεία του σώματος του.

Μετά την πτώση διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση στο κεφάλι.

Το πρωί της Τετάρτης, μετά την επέμβαση, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.