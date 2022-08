Η Sirina δίνει 10 εκατ. ευρώ στην Άμπερ Χερντ για να παίξει σε ελληνική ταινία ενηλίκων

Έτοιμος να… τινάξει την μπάνκα στον αέρα είναι ο «Mr. Sirina»,Δημήτρης Σειρηνάκης, ο οποίος θέλει να χαρίσει στο ελληνικό κοινό των ερωτικών ταινιών μια παραγωγή με τη χολιγουντιανή ηθοποιό Άμπερ Χερντ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η Άμπερ Χερντ αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις της απόφασης που προέκυψαν από την δικαστική της διαμάχη με τον Τζόνι Ντεμπ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάρτηση της εταιρίας Sirina Entertainment η σχετική πρόταση φτάνει τα 10 εκατομμύρια δολάρια συν ένα αυτοκίνητο.

«Η επίσημη πρόταση του Δημήτρη Σειρηνάκη στην Άμπερ Χερντ προσφέρει 10 εκατομμύρια δολάρια συν ένα Ford Mustang του 1967 για να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία της Sirina Entertainment», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση.

Official proposal by Dimitris Sirinakis to @realamberheard offering 10 million dollars + a 1967 Ford mustang fastback for starring in Sirina Entertainment's next erotic moviehttps://t.co/UOO0kVnyJ5#Sirinaclub #amberheard #fordmustang #CNN #tmz #newyorktimes pic.twitter.com/mSknn7X6X2

— Sirina Entertainment (@sirinaclub) August 22, 2022