Η Άμπερ Χερντ ετοιμάζεται να υποδεχθεί το δεύτερο παιδί της

Η Άμπερ Χερντ περιμένει το δεύτερο παιδί της, όπως επιβεβαίωσε αποκλειστικά το PEOPLE.

«Eίναι ακόμα νωρίς, οπότε δεν θέλουμε να δώσουμε πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο. Αρκεί να πούμε ότι είναι ενθουσιασμένη τόσο για την ίδια όσο και για την κόρη της, Όναχ Πέιτζ» ανέφερε εκπρόσωπος της σταρ.

