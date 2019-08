Οι συγκλονιστικές εικόνες από την πυρκαγιά στον Υμηττό που έκαναν τον γύρο του κόσμου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική και την Αστυνομία λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στον Υμηττό.

Οι Αρχές μπήκαν αμέσως σε «κόκκινο» συναγερμό προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα και η δράση τους ήταν συντονισμένη ώστε να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια οι κάτοικοι της περιοχής από τις φλόγες.

Ευτυχώς η πυρκαγιά τέθηκε σε έλεγχο χωρίς να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και κυρίως χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής εκκενώθηκαν σπίτια προληπτικά και σε κάποιες περιπτώσεις οι υπεύθυνοι ειδοποίησαν τους κατοίκους ακόμη και με ντουντούκες.

Η φωτιά απασχόλησε εκτενώς τα ελληνικά Μέσα αλλά έγινε θέμα και σε ΜΜΕ του εξωτερικού.

Wildfires spread quickly overnight in a suburb of Athens in Greece, before more than 100 firefighters rushed in to keep the blaze under control.

For the latest world news, head here: https://t.co/ykoGZGdRPI pic.twitter.com/T8TiCZanOc

— Sky News (@SkyNews) August 12, 2019