Formula 1: Άλλαξε η ώρα εκκίνησης του GP Μαϊάμι, λόγω κακοκαιρίας

Το Grand Prix θα ξεκινήσει 20:00 ώρα Ελλάδας, αντί για 23:00 που ήταν προγραμματισμένο

Ο άσχημος καιρός οδήγησε την FIA να αλλάξει την ώρα εκκίνησης του αποψινού Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι.

Μετά από συσκέψεις της FIA, της FOM και των διοργανωτών, ανακοινώθηκε ότι το Grand Prix του Μαϊάμι θα ξεκινήσει 20:00 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 23:00, που ήταν προγραμματισμένο.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση και να προστατευτεί η ασφάλεια οδηγών, θεατών και προσωπικού.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τους κεραυνούς, καθώς η τοπική νομοθεσία επιβάλλει την άμεση διακοπή κάθε δραστηριότητας εάν ανιχνευθεί κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα 8 μιλίων από το στάδιο.

Οι αλλαγές στο σημερινό πρόγραμμα

Η αλλαγή της ώρας του Grand Prix προκάλεσε ανακατατάξεις στο σημερινό πρόγραμμα. Συτγκεκριμενα, ο αγώνας Feature της Formula 2 μετακινείται νωρίτερα, στις 09:25 τοπική (16:25 ώρα Ελλάδας).

Το McLaren Trophy America θα ξεκινήσει στις 08:00 τοπική (15:00 ώρα Ελλάδας), ενώ ο αγώνας του Porsche Carrera Cup North America ματαιώθηκε.

Ο Αντονέλι στην pole position

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι θα εκκινήσει από την "pole position" στο κυριακάτικο (3/5, 23:00) γκραν πρι του Μαϊάμι, με το οποίο επαναρχίζει η... δράση στη Φόρμουλα Ένα, ύστερα από ένα διάλειμμα πέντε εβδομάδων, λόγω της ματαίωσης των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία. Ο οδηγός της Mercedes σημείωσε -σε τρίτο διαδοχικό γκραν πρι μετά τήν Κίνα και την Ιαπωνία- τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά και θα βρεθεί στην πρώτη θέση της εκκίνησης, έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull. Ο νεαρός Ιταλός σημείωσε επίδοση 1:27.798 στον πρώτο γρήγορο γύρο του στο Q3 και δεν βελτίωσε το χρόνο του στη συνέχεια, με τον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή να είναι 166 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκονται ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari και ο -κάτοχος του τίτλου των οδηγών- Λάντο Νόρις με McLaren, ο οποίος σημείωσε νωρίτερα τη νίκη στον αγώνα σπριντ, έχοντας εκκινήσει από την "pole position", με τη βρετανική ομάδα να πανηγυρίζει το «1-2».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q1) έπιασαν φωτιά τα φρένα του Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Ο Βραζιλιάνος σταμάτησε την Audi του στην πίστα και το προσωπικό του σιρκουί έσβησε τη φωτιά, πριν απομακρυνθεί το μονοθέσιο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του Q2.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Μαϊάμι έχει ως εξής:

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:27.798 2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:27.964 3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:28.143 4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:28.183 5. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:28.197 6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 1:28.319 7. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:28.500 8. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 1:28.762 9. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 1:28.789 10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1:28.810