Κυρίαρχη η Mercedes και στην Σανγκάη – Νικητής ο νεαρός Ιταλός, Κίμι Αντονέλι

Στην δεύτερη θέση ο «ομόσταυλός» του, Τζορτζ Ράσελ

Ο Κίμι Αντονέλι αξιοποίησε ιδανικά την pole position που εξασφάλισε εχθές (14/3) και θριάμβευσε στο Grand Prix της Κίνας, που διεξήχθη σήμερα (15/3) στην πίστα της Σανγκάης.

Αυτή, είναι η πρώτη νίκη για τον μόλις 19 ετών Ιταλό «πιλότο» στην Φόρμουλα Ενα, ο οποίος άφησε στην δεύτερη θέση τον Βρετανό «ομόσταυλό» του, Τζορτζ Ράσελ, για το εντυπωσιακό «1-2» της Mercedes στον δεύτερο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο 19χρονος Ιταλός οδηγός έγινε ο δεύτερος νεαρότερος νικητής αγώνα στα χρονικά του αθλήματος, μετά τον Ολλανδό, τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την πρώτη του νίκη με την Red Bull το 2016 και σε ηλικία 18 ετών.

Ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari τερμάτισε τρίτος με διαφορά, αλλά αυτό, ήταν το πρώτο βάθρο για τον Βρετανό, επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα, με τον Μονεγάσκο «ομόσταυλό» του, Σαρλ Λεκλέρκ να τερματίζει στην τέταρτη θέση μετά από μια έντονη «μάχη».

Σημειώνεται, ότι ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren, Λάντο Νόρις, και ο «ομόσταυλός» του, Όσκαρ Πιάστρι, δεν κατάφεραν να εκκινήσουν λόγω προβλημάτων με τα αυτοκίνητά τους.

«Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου, που μού επέτρεψε να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είπα εχθές ότι ήθελα να επαναφέρω την Ιταλία στην κορυφή», δήλωσε δακρυσμένος ο Αντονέλι, στα πρώτα του σχόλια μετά τον τερματισμό, περιγράφηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο νεαρός Ιταλός έγινε ο πρώτος οδηγός από την χώρα του που κερδίζει αγώνα της Formula 1, μετά από τον Τζιανκάρλο Φιζιτσέλα στο Grand Prix της Μαλαισίας το 2006, δηλαδή την χρονιά... γέννησης του Αντονέλι.

Η κατάταξη των πρώτων δέκα οδηγών, στον αγώνα της Σανγκάης:

1. Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) τα 305,066 χλμ σε 1 ώρα 33:15.607 2. Τζορτζ Ράσελ (Βρετανία/Mercedes) 5.515 3. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Ferrari) 25.267 4. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 28.894 5. Ολιβερ Μπίρμαν (Βρετανία/Haas-Ferrari) 57.268 6. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine-Mercedes) 59.647 7. Λίαμ Λόσον (Ν.Ζηλανδία/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.588 8. Αϊζακ Χατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 1:27.247 9. Κάρλος Σάϊνθ Τζ. (Ισπανία/Williams-Mercedes) 1 γύρο 10. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine-Mercedes) 1 γύρο

Κατάταξη οδηγών:

1. Τζορτζ Ράσελ 51 βαθμοί

2. Κίμι Αντονέλι 47

3. Σαρλ Λεκλέρκ 34

4. Λιούις Χάμιλτον 33

5. Ολιβερ Μπίρμαν 17

6. Λάντο Νόρις 15

7. Πιερ Γκασλί 9

8. Μαξ Φερστάπεν 8

9. Λίαμ Λόσον 8

10. Αρβιντ Λίντμπλαντ 4

11. Αϊζακ Χατζάρ 4

12. Οσκαρ Πιάστρι 3

13. Γκάμπριελ Μπαρτολέτο 2

14. Κάρλος Σάϊνθ Τζ. 2

15. Φράνκο Κολαπίντο 1

16. Εστεμπάν Οκον 0

17. Αλεξάντερ Άλμπον 0

18. Νίκο Χούλκενμπεργκ 0

19. Σέρχιο Πέρεθ 0

20. Βαλτέρι Μπότας 0

21. Φερνάντο Αλόσνο 0

22. Λανς Στρολ 0

Βαθμολογία κατασκευαστών:

1. Mercedes 98 βαθμοί

2. Ferrari 67

3. McLaren-Mercedes 18

4. Haas-Ferrari 17

5. Red Bull 12

6. Racing Bulls-Red Bull 12

7. Alpine-Mercedes 10

8. Audi 2

9. Williams-Mercedes 2

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin-Honda 0