Formula 1 – GP Ιαπωνίας: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Αντονέλι και στη Σουζούκα – Ο νεότερος πιλότος που ηγείται στη βαθμολογία

Δεύτερος τερμάτισε ο Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ κράτησε με άμυνα τον Τζορτζ Ράσελ για την τρίτη θέση

Η Formula 1 προσέφερε ένα ακόμα συναρπαστικό κεφάλαιο στη φετινή σεζόν, με έναν νεαρό οδηγό να γράφει ιστορία στην κορυφή.

Το GP Ιαπωνίας εξελίχθηκε σε αγώνα-ορόσημο, με τον Κίμι Αντονέλι να εκμεταλλεύεται ιδανικά τις συγκυρίες και να επιβεβαιώνει το ταλέντο του.

Ο Αντονέλι πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στη Σουζούκα χάρη σε ένα κομβικό timing που προέκυψε με την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας. Πίσω του τερμάτισε ο Όσκαρ Πιάστρι με τη σαφώς βελτιωμένη McLaren, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ κράτησε με άμυνα τον Τζορτζ Ράσελ για την τρίτη θέση.

Σε ηλικία μόλις 19 ετών και έξι μηνών, ο Ιταλός έγινε ο νεότερος οδηγός που οδηγεί τη βαθμολογία της Formula 1, καθώς στο τρίτο φετινό Grand Prix σημείωσε τη δεύτερη σερί επιτυχία του με τη Mercedes W17, αφήνοντας πίσω του τον Πιάστρι και τον Λεκλέρ.

Η εκκίνηση δεν ήταν ιδανική για τον Αντονέλι, καθώς από την pole position υποχώρησε έως και την πέμπτη θέση, μπαίνοντας άμεσα σε μάχη με τον Λεκλέρ για μια θέση στο βάθρο. Όλα άλλαξαν στον 22ο γύρο, όταν το σοβαρό ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν της Haas έφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα.

Ο Μπέρμαν έχασε τον έλεγχο προσπαθώντας να προσπεράσει την Alpine του Φράνκο Κολαπίντο, βγήκε εκτός και κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα στις μπαριέρες, δεχόμενος ισχυρότατη πρόσκρουση. Παρά τη σφοδρότητα, ο Βρετανός γλίτωσε τα χειρότερα, αποχωρώντας χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Τη στιγμή εκείνη, αρκετοί πρωτοπόροι είχαν ήδη πραγματοποιήσει τα πιτ-στοπ τους, με αποτέλεσμα οι Αντονέλι και Χάμιλτον να εκμεταλλευτούν ιδανικά το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλάζοντας ελαστικά χωρίς σημαντική απώλεια χρόνου και επιστρέφοντας στην πίστα σε προνομιακές θέσεις.

Αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό: με την επανεκκίνηση, ο Αντονέλι απομακρύνθηκε γρήγορα, ανοίγοντας διαφορά και φτάνοντας χωρίς πίεση στη νίκη, στερώντας από τον Πιάστρι μια επικράτηση που φαινόταν εφικτή.

Πιο πίσω, εξελίχθηκε έντονη μάχη για το βάθρο. Ο Ράσελ συγκρούστηκε αγωνιστικά με τον Χάμιλτον και στη συνέχεια με τον Λεκλέρ, όμως ο Μονεγάσκος άντεξε την πίεση και εξασφάλισε την τρίτη θέση.

Στην εκκίνηση, οι Ferrari έδειξαν ξανά δυνατές, αλλά οι McLaren αντέδρασαν άμεσα, με τον Πιάστρι να περνά πρώτος. Οι Mercedes έχασαν θέσεις αρχικά, ωστόσο γρήγορα επανήλθαν στη μάχη.

Ο Αντονέλι προσπέρασε τον Χάμιλτον ήδη από τον πρώτο γύρο, ενώ ο Ράσελ ανέβηκε γρήγορα στις πρώτες θέσεις, πιέζοντας έντονα τον Πιάστρι. Παρά την πίεση, ο Αυστραλός κράτησε την πρωτοπορία μέχρι τα πιτ-στοπ.

Η στρατηγική των ομάδων εξελίχθηκε σε κομβικό παράγοντα. Το ατύχημα του Μπέρμαν ανακάτεψε πλήρως την κατάταξη, δίνοντας πλεονέκτημα σε όσους δεν είχαν ακόμη αλλάξει ελαστικά.

Μετά την επανεκκίνηση, ο Χάμιλτον πέρασε τον Ράσελ, όμως στη συνέχεια ο Λεκλέρ και ο Ράσελ αντεπιτέθηκαν σε μια σειρά εντυπωσιακών προσπερασμάτων.

Ο Χάμιλτον έχασε ρυθμό προς το τέλος, με τον Νόρις να τον προσπερνά στους τελευταίους γύρους, ενώ μπροστά ο Αντονέλι αύξανε συνεχώς τη διαφορά, φτάνοντας έως και τα 14 δευτερόλεπτα.

Η νίκη αυτή τον καθιερώνει ως τον νεότερο οδηγό με πολλαπλές επιτυχίες στην ιστορία του σπορ, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ρεκόρ του Μαξ Φερστάπεν.

Πίσω από τους πρωτοπόρους, ο Πιέρ Γκασλί ξεχώρισε με την Alpine, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση, μπροστά από τον Φερστάπεν, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα στο τιμόνι και δήλωσε ότι ένιωθε σαν να οδηγεί “χωρίς υδραυλική υποβοήθηση στο τιμόνι”.

Η μάχη για τη δεκάδα επηρεάστηκε από τα πιτ-στοπ, με αρκετούς οδηγούς να χάνουν θέσεις λόγω στρατηγικών επιλογών, ενώ η Aston Martin κατάφερε να ολοκληρώσει τον πρώτο της φετινό αγώνα, με τον Αλόνσο να τερματίζει 18ος.

Μετά τις ακυρώσεις των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω της έντασης στον Περσικό Κόλπο, η δράση της Formula 1 μεταφέρεται πλέον στο Μαϊάμι για τον τέταρτο γύρο της σεζόν.