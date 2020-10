Γνωριμία με το ανανεωμένο Mini Countryman – Πόσο θα κοστίζει

0

Μεγάλη ποικιλία κινητήρων

Το Mini Countryman, ένα από τα δημοφιλέστερα SUV/Crossover της αγοράς (με 2.500 πωλήσεις στην Ελλάδα από το 2017 έως σήμερα) ανανεώθηκε πρόσφατα και είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Γνωρίσαμε το «φρεσκαρισμένο» μοντέλο πριν λίγες ημέρες σε μια σεβόμενη απόλυτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα εκδήλωση και εν αναμονή της οδηγικής εμπειρίας που θα προκύψει, παραθέτουμε στην συνέχεια τα βασικά χαρακτηριστικά, που έχουν ως εξής:

Νέα εμπρός σχεδίαση με νέα μάσκα - Προβολείς LED και φώτα ομίχλης LED, στον βασικό εξοπλισμό - Πίσω φώτα LED σε σχέδιο Union Jack (Μοτίβο Βρετανικής Σημαίας) - Νέα φινιρίσματα αμαξώματος, νέα επιλογή Piano Black Exterior - Νέες ζάντες αλουμινίου – Κινητήρες προδιαγραφών Euro 6d -

Περισσότερες εκδόσεις με 8τάχυτο κιβώτιο Steptronic, σαν στάνταρ - Νέο ψηφιακό cockpit με έγχρωμη οθόνη 5 ιντσών (προαιρετική) - Νέας σχεδίασης κεντρικό όργανο σε σχέδιο Piano Black High Gloss (προαιρετικό) - Σπορ δερμάτινο τιμόνι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις - Νέα γκάμα δερμάτινων επενδύσεων και επιφανειών εσωτερικού - Νέα έκδοση Mini Yours Interior Style - Moni Connected με νέες λειτουργίες

Όμως, αυτά που ξεχωρίζουν άμεσα, είναι ο εμπρός προφυλακτήρας και η μάσκα, αλλά και τα νέα σχέδια ζαντών. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει ο πλουσιότερος στάνταρ εξοπλισμός, με σπορ δερμάτινο τιμόνι και κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, σε όλες τις εκδόσεις. Αναβαθμισμένη είναι και η γκάμα συστημάτων ήχου και πλοήγησης, που συνοδεύεται από έγχρωμη οθόνη αφής 8,8 ιντσών. Η στρογγυλή μονάδα ελέγχου έχει ανανεωμένη εμφάνιση, με τα χειριστήρια του ηχοσυστήματος, τα μπουτόν των φώτων αλάρμ και τα συστήματα υποστήριξης οδηγού αναδιαταγμένα.

Το νέο Countryman εφοδιάζεται με κάρτα SIM μόνιμα τοποθετημένη στο αυτοκίνητο, που επιτρέπει τη χρήση της κλήσης έκτακτης ανάγκης (Intelligent Emergency Call) με αυτόματη ανίχνευση της θέσης του οχήματος και της σφοδρότητας του ατυχήματος, και των Mini TeleServices.

Επιπλέον, στο ευέλικτο και ευρύχωρο εσωτερικό διατίθενται τρία καθίσματα κανονικών διαστάσεων. Εναλλακτικά, η δεύτερη σειρά καθισμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση της μεταφορικής ικανότητας, καθώς με την αναδίπλωση του πίσω διαιρούμενου καθίσματος σε διάταξη 40 : 20 : 40, ο χώρος αποσκευών μπορεί να αυξηθεί από 450 σε 1.390 λίτρα.

Κινητήρες – Κιβώτια

Το νέο Countryman διατίθεται με πολλές παραλλαγές κινητήριων συστημάτων, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι βενζινοκίνητες: One με 102 ίππους, Cooper με 136 ίππους, Cooper S με 178 ίππους και John Cooper Works με 301 ίππους. Στις diesel εκδόσεις διατίθενται οι: One D με 116 ίππους, Cooper D με 150 ίππους, Cooper SD με 190 ίππους. Επίσης υπάρχει και plug-in (φορτιζόμενη) υβριδική έκδοση Cooper SE ALL4 PHEV με 220 ίππους. Οι κινητήρες συνοδεύονται (ανάλογα με την έκδοση) από 6άρι μηχανικό κιβώτιο, κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων ή αυτόματο Steptronic 8 σχέσεων.

Εκδόσεις – Εξοπλισμός – Τιμές

Το ανανεωμένο Countryman διατίθεται σε έντεκα εκδόσεις, με τιμές που ξεκινούν από τα 22.467 (One 1.5, 102 ίππων) και 27.667 (One D 1.5, 116 ίππων). Ενδιαφέρουσα εισαγωγική πρόταση είναι η έκδοση One Countryman Spice 1.5 102 ίππων, που με 22.540 ευρώ διαθέτει μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, ζάντες ελαφρού κράματος, πακέτο αποθηκευτικών χώρων, ράγες οροφής, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό και υπηρεσίες Connected Drive.

Τέλος, ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει: ESP, σύστημα προειδοποίησης επικείμενης πρόσκρουσης, 6 αερόσακους, κλιματισμό, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, προβολείς ομίχλης, αυτόματα φώτα και καθαριστήρες, ζάντες αλουμινίου, υπολογιστή ταξιδιού, ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής Bluetooth, θύρα USB, χειριστήρια στο τιμόνι, κλπ.

Νίκος Τσάδαρης