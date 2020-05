Mini Countryman Plug-in Hybrid: Όταν η οδήγηση στην πόλη γίνεται με άνεση

Με μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης και με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού

Το Mini Countryman Plug-In Hybrid συνδυάζει την κομψή σχεδίαση με την καινοτομία στην κατηγορία των πολυτελών SAV. Η οδήγηση στην πόλη γίνεται με άνεση με τους πιο χαμηλούς ρύπους ενώ οι αποδράσεις στην εξοχή γίνονται ακόμα πιο συναρπαστικές με τη θρυλική αίσθηση go-kart που προσφέρει ένα ΜΙΝΙ.

Το Countryman Plug-In Hybrid διαθέτει έναν 3κύλινδρο βενζινοκινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα, για την παραγωγή συνολικής ισχύος 224 ίππων.

To σύστημα τετρακίνησης διοχετεύει την ισχύ στους εμπρός και πίσω τροχούς ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

H επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα πραγματοποιείται σε 6,8΄΄, ενώ ο συνδυασμός των σβέλτων επιδόσεων με το περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι ένα από τα ζητούμενα της εποχής, με τους εξαιρετικά χαμηλούς εκλυόμενους ρύπους (43/47 γρ/χλμ). Το Countryman Plug-In Hybrid τροφοδοτείται από μία μπαταρία ιόντων λιθίου προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας δυνατότητα κίνησης με την αποκλειστική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνει μέχρι 51 χλμ (WLTP) / 57 χλμ (NEDC) και συνολική αυτονομία έως 500 χλμ.

Με προτεινόμενη λιανική τιμή προ φόρων κάτω από 40.000€, το υβριδικό Mini αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση ενός «πράσινου» αυτοκινήτου, καθώς ο εταιρικός χρήστης έχει μηδενικό εταιρικό φόρο. Η προτεινόμενη λιανική τιμή του Βρετανικού μοντέλου ξεκινάει από €44.300 (Λιανική τιμή προ φόρων €31.824,72).

Πακέτο εξοπλισμού Mini Yours Plus

Το πλούσιο εξοπλιστικό πακέτο Yous Plus που συνοδεύει το υβριδικό Countryman, περιλαμβάνει:

- Πακέτο Chili: Σύστημα άνετης πρόσβασης, Σπορ καθίσματα οδηγού, Πακέτο αποθηκευτικών χώρων, Αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, Cruise control, Προβολείς LED, Προβολείς ομίχλης LED, Πακέτο φωτισμού, ΜΙΝΙ Excitement.

- Πακέτο Υπηρεσίες Connected: Υπηρεσίες eDrive, Πληροφορίες κίνηση στους δρόμους (RTTI), Concierge Services, E Drive Services (Remote Services), Apple CarPlay.

- Εξωτερικός σχεδιασμός Mini ALL4, Γυάλινη οροφή Panorama, Ζάντες ελαφρού κράματος 19’’ Mini Yours, Ελαστικά runflat, Αντιηλιακά κρύσταλλα, Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, Επένδυση ουρανού ανθρακί, Σπορ δερμάτινο τιμόνι Mini Υours, Driving Assistant, Πακέτο εξωτερικών καθρεφτών, Αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών, Ράγες οροφής, Parking Assistant & Χρώμα οροφής σε μαύρο, ασημί, λευκό ή στο χρώμα αμαξώματος.

- Ηχοσύστημα Harman Kardon.

- Mini Connected XL & Υπηρεσίες Connected Drive.

- Πακέτο Wired: Ασύρματη φόρτιση, Σύστημα πλοήγησης.

To Countryman Plug-In Hybrid με το πακέτο εξοπλισμού Yours Plus πωλείται στην τιμή των €55.610 (Λιανική τιμή προ φόρων €39.950), με μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης και με προνομιακό επιτόκιο 4,9%* με το πρόγραμμα All in Mini.

* Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο (πλέον εισφοράς Ν. 128/1975).

Νίκος Τσάδαρης