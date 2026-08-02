Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: «Χάλκινος» ο Ντούσκος και 5ο σερί μετάλλιο στο μονό σκιφ

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Περίπου 300 μέτρα πριν από τον τερματισμό τον προσπέρασε ο ανεξάρτητος αθλητής Γιοζένι Ζάλατι

Ο Στέφανος Ντούσκος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του μονού σκιφ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βρέθηκε στην τρίτη θέση στο ξεκίνημα της κούρσας, όμως στη συνέχεια ανέβασε ρυθμό και πέρασε δεύτερος. Διατήρησε τη θέση του στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, ωστόσο περίπου 300 μέτρα πριν από τον τερματισμό τον προσπέρασε ο ανεξάρτητος αθλητής Γιοζένι Ζάλατι. Παρά την προσπάθειά του να ανακτήσει τη δεύτερη θέση, ο Ντούσκος τερμάτισε τρίτος με χρόνο 6:40.97.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Γερμανός, Όλιβερ Ζέϊντλερ που έκοψε πρώτος το νήμα σε 6:36.39.

Αυτό ήταν το πέμπτο σερί μετάλλιο του Ντούσκου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς στη συλλογή του προστέθηκε ένα χάλκινο, μετά τα τέσσερα συνεχόμενα ασημένια μετάλλια που είχε κατακτήσει στις προηγούμενες διοργανώσεις.

Τελική κατάταξη

1.Όλιβερ Ζέιντλερ (Γερμανία) 6:36.39

2.Γιοχένι Ζάλατι (Ανεξάρτητος αθλητής) 6:36.94

3.Στέφανος Ντούσκος (Ελλάδα) 6:40.97