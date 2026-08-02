Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Πρωταθλητής Ευρώπης στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών ο Γκαϊδατζής

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Χάλκινο μετάλλιο και για την Γαβριέλλα Λιόλιου

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος επικράτησε στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού επέβαλε από τα πρώτα μέτρα τον ρυθμό του, πήρε γρήγορα το προβάδισμα και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της διαδρομής, φτάνοντας στην πρώτη θέση με χρόνο 6:50.92 και κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τον ευρωπαϊκό τίτλο στο αγώνισμα.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γερμανός Φάμπιο Κρες με χρόνο 6:54.63, ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Ουκρανός Ιγκόρ Κχμάρα, ο οποίος τερμάτισε σε 6:56.80.

Τελική κατάταξη

Πέτρος Γκαϊδατζής (Ελλάδα) 6:50.92

Γερμανία 6:54.63

Ουκρανία 6:56.80

Η Γαβριέλλα Λιόλιου από την πλευρά της μετά τη δεύτερη θέση στο διπλό σκιφ, κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Αν και η Λιόλιου είχε το προβάδισμα στην αρχή, η Ολλανδέζα αντίπαλός της είχε κρατήσει δυνάμεις και στο τέλος πήρε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο. Πρώτη τερμάτισε η Μαρία Ζόβνερ, με 7:30.47.