«Χρυσός» ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας της Σανγκάης – Δείτε την υπέροχη κούρσα του

0

«Έβαλα την ψυχή μου» είπε ο Έλληνας πρωταθλητής

Πρωταθλητής κόσμου ο Στέφανος Ντούσκος! Ο 28χρονος κωπηλάτης το έκανε όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης με μια εκπληκτική κούρσα.

Έτσι πανηγύρισε το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα μέτρα της κούρσας έχοντας σταθερά στο πρώτο μισό τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ.

Σταδιακά, ωστόσο, άρχισε να ανεβαίνει και δείχνοντας φοβερά αποθέματα ενέργειας και ψυχής κατάφερε να περάσει μπροστά και να τερματίσει πρώτος σε χρόνο 6:36,75.

Αυτό ήταν το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς στις τελευταίες του δύο απόπειρες τερμάτισε έκτος στο Ράτσιστε της Τσεχίας (2022) και τέταρτος στο Βελιγράδι (2023).

«Η κούρσα πήγε ρολόι. Είναι απίστευτο. Ήθελα πολύ αυτό το μετάλλιο, έβαλα όλη μου την ψυχή για να το κατακτήσω», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα πρωταθλητή μετά τη χρυσή κούρσα.