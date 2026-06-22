Ο Δ. Γιαννακόπουλος παρουσίασε τον Ομπράντοβιτς: «Έχουμε φέρει πίσω τον κορυφαίο των κορυφαίων – Είναι από τις πιο ιστορικές ημέρες στον σύλλογο»

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Ο Σέρβος προπονητής αποθεώθηκε απο χιλιάδες φίλους του ΠΑΟ στο «T-Center»

Σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης και ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε στο T-Center η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σηματοδοτώντας την επιστροφή του πολυνίκη Σέρβου προπονητή στον «πράσινο» πάγκο ύστερα από 14 χρόνια.

Περισσότεροι από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, αποθεώνοντας τον προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του συλλόγου και την κατάκτηση των σημαντικότερων διακρίσεων της ιστορίας του.

Στην πρώτη του τοποθέτηση, ο Ομπράντοβιτς ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, υπογραμμίζοντας ότι οι δεσμοί του με τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα παρέμειναν ισχυροί όλα αυτά τα χρόνια.

«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη που μου δίνει την ευκαιρία. Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Δεν έχασα ποτέ επαφή με τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Κάθε φορά που έρχομαι είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα. Έχω σύνδεση με την πόλη της Αθήνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε την ημέρα ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του συλλόγου, καλωσορίζοντας εκ νέου τον Σέρβο τεχνικό στην «πράσινη» οικογένεια.

«Σήμερα είναι μία πάρα πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Έχουμε φέρει πίσω τον κορυφαίο των κορυφαίων. Τον άνθρωπο που έχει γράψει με το όνομά του τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού και ήρθε η ώρα να ξαναγράψουμε την ιστορία. Ο Ζέλικο είναι ξανά στην οικογένειά του», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν η επιστροφή του Ομπράντοβιτς αποτελεί το καλύτερο δώρο γενεθλίων που έχει δεχθεί, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ στάθηκε στη σημασία της στιγμής για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

«Είναι από τις πιο ιστορικές ημέρες στον σύλλογο. Βλέποντας τη χαρά στον κόσμο του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια ούτε τίποτα. Είναι μεγαλύτερο και από ευρωπαϊκό. Η μεγαλύτερη ημέρα εδώ και πολλά χρόνια. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε ότι η πρώτη του επικοινωνία με παίκτη του υπάρχοντος ρόστερ ήταν με τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα, ενώ τόνισε ότι σκοπεύει να συνομιλήσει άμεσα με όλους τους αθλητές.

«Μίλησα με τον Κώστα Σλούκα χθες. Έχω πλάνο να μιλήσω με όλους τους παίκτες που γίνεται τώρα. Τον Κώστα τον ξέρω πολύ καλά. Με τον Ματίας Λεσόρ δεν μιλήσαμε. Είμαι μόλις μία ημέρα εδώ, χρειάζομαι χρόνο», ανέφερε.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε και στους υψηλούς στόχους που θέτει ο σύλλογος για τα επόμενα χρόνια, επισημαίνοντας ότι ο Παναθηναϊκός δεν εστιάζει στις κινήσεις των αντιπάλων του, αλλά στη δική του πορεία προς την κορυφή.

«Θυμάμαι τον Ζέλικο να λέει ότι πρέπει να περάσουμε τη Ρεάλ. Αν το ερώτημα είναι αν θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ, ναι, θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ. Ελπίζουμε ότι μία ημέρα θα την περάσουμε», δήλωσε.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανταλλάσσουν θερμό εναγκαλισμό, επισφραγίζοντας συμβολικά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR, με συμβόλαιο έως το 2029.