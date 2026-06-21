«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» – Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό

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Μετά από 14 χρόνια, ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία της Euroleague, συμφώνησε με τους «πράσινους» μέχρι το 2029

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός και αποκαλύφθηκε επίσημα από ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο instagram όπου ανέβασε φωτογραφία του με τον Σέρβο τεχνικό γράφοντας τα εξής:

«Η ιστορία συνεχίζεται… Ο βασιλιάς επέστρεψε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη dimitris giannakopoulos (@dpg7000)

Ακολούθησε και η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η ιστορία συνεχίζεται…».

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Σέρβων, ο Ομπράντοβιτς θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τους Πράσινους για την επόμενη τριετία, ενώ έλαβε εγγυήσεις ότι θα έχει πλήρη ελευθερία αποφάσεων για τον καταρτισμό του ρόστερ.

Μάλιστα, το σχετικό δημοσίευμα του «Sport Klub» υπογραμμίζει πως ο 66χρονος προπονητής θα πλαισιωθεί από τρεις πρώην παίκτες του σε αυτή τη νέα εποχή στους Πράσινους. Πρόκειται για τους Μάικ Μπατίστ, Βασίλη Ξανθόπουλο και Δημήτρη Διαμαντίδη, με τον τελευταίο να έχει έναν πιο διευρυμένο ρόλο και να μην εμπλέκεται στο προπονητικό επιτελείο του «Ζοτς».

Ο Σέρβος τεχνικός κατέκτησε πέντε φορές την Ευρωλιγκα (2000, 2002, 2007, 2009, 2011), 11 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας (2000, 2001, 2003-2011) και 7 το Κύπελλο (2003, 2005-2009, 2012) στην πρώτη του θητεία στους Πράσινους επί 13 συναπτά έτη, από το 1999 έως το 2012.

Από το 2021 μέχρι τα μέσα της περασμένης σεζόν (όταν κι απολύθηκε μετά από ήττα στο ΟΑΚΑ) κάθισε στο τιμόνι της Παρτίζαν και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Σερβίας (2025) και δύο φορές την Αδριατική Λίγκα (2023, 2025).