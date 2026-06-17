Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τις πρωταθλήτριες Ευρώπης του Ολυμπιακού στο πόλο

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Στην κορυφή της Εΰρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους οι ερυθρόλευκες

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, για την κατάκτηση της κορυφής στο Champions League, για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με «οικοδεσπότη» τον δήμαρχο, Γιάννη Μώραλη.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ίσιδωρος Κούβελος, ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.